Russisch passagiersvliegtuig landt per ongeluk op bevroren rivier

Een vliegtuig van het Russische Polar Airlines is vanochtend per abuis geland op een bevroren rivier. De Antonov-24 uit het Sovjettijdperk landde op de rivier de Kolyma in de regio Jakoetië, in het verre noordoosten van Rusland.

Volgens een woordvoerder van de Oost-Siberische toezichthouder van Transport heeft de piloot een fout gemaakt. Lokale media zeggen dat niemand gewond is geraakt.

In een kort statement zegt Polar Airlines alleen dat "een An-24 naast de landingsbaan is geland van de luchthaven Zyrjanka". Volgens de Russische krant Izvestia zijn alle dertig passagiers veilig uit het vliegtuig gekomen.

Uit de vloot

De Antonov-24 is een propellervliegtuig met twee motoren. Het wordt sinds de jaren 60 gebruikt. In het verleden zijn er ruim 150 van gecrasht.

De toenmalige Russische president Medvedev haalde in 2011 de An-24 uit de Russische vloot vanwege de dodelijke ongelukken. De ban op het toestel is sinds dit jaar opgeheven en een klein aantal luchtvaartmaatschappijen gebruikt het toestel nog.