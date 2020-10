Reformatorische kerken laten ruim 200 gelovigen binnen

In kerken in Barneveld en Krimpen aan den IJssel hebben honderden gelovigen vanmorgen diensten bijgewoond. In de Barneveldse Rehobothkerk kwamen ruim 200 gelovigen samen. De kerk gaat daarmee voorbij aan het dringende advies van de overheid om ook daar maximaal dertig mensen toe te laten.

De kerk had zo'n 250 kerkgangers uitgenodigd voor een dienst. Vorige week waren dat er nog 450. Woordvoerder Jan van den Berg legt uit dat de kerk afgelopen week goed heeft nagedacht over de vraag hoeveel mensen er in de kerk uitgenodigd konden worden. Hij is van mening dat dit met 250 mensen op een goede en veilige manier kan.

"Wij houden ons in de kerk aan de coronaregels van het RIVM. We hebben een groot gebouw, goede ventilatie, mensen komen met een gezondheidscheck binnen en ontsmetten de handen bij binnenkomst", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Men zit anderhalve meter uit elkaar en daarmee is het verantwoord om kerk te houden."

Veiligheidsmaatregelen

Van den Berg heeft begrip voor de verontwaardiging die is ontstaan. "De samenbindende factor van onze gemeente is dat we op zondagochtend samenkomen in Gods huis. Daarom vinden we het dusdanig belangrijk dat we kerk houden."

Om de veiligheid te waarborgen zijn er speciale teams in het leven geroepen die ervoor zorgen dat iedereen op de juiste plek zit. De kerk heeft alle leden nadrukkelijk verzocht om een mondkapje te dragen, het orgel speelt zacht en zingen mag alleen zittend en niet luid.

'We nemen verantwoordelijkheid'

"We nemen echt verantwoordelijkheid naar de samenleving, want we hebben weer minder mensen uitgenodigd dan eerder. Er is continu overleg met de burgerlijke overheid en we doen echt ons best", zegt Van den Berg.

Onder de huidige coronaregels geldt een bovengrens van dertig personen voor bijeenkomsten, maar voor religieuze bijeenkomsten geldt op basis van de wet een uitzondering. Toch vroeg het kabinet kerken zich aan de regel te houden.

De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum hield vorige week zondag drie diensten, waar per keer 400 tot 450 mensen aanwezig waren. Eerder waren er driemaal 600 mensen in de kerk.

Ruimte genoeg

Ook de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel werd vanochtend volgens een verslaggever van Rijnmond door zo'n 200 mensen bezocht.

Kerkbestuurder Arjan van Vliet van de Mieraskerk licht die keuze toe. "Wij willen ons aan Gods woord houden om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten." Volgens hem is er voor 200 bezoekers ook ruimte genoeg om voldoende afstand te houden en wordt er rekening gehouden met de andere richtlijnen van het RIVM.

Er kunnen normaal 600 mensen in de kerk. "Wij hebben zo'n grote kerk. Met 200 man erin heb je bijna een verrekijker nodig om elkaar te zien."

De kerk houdt zich daarmee nog steeds niet aan het maximumaantal van dertig personen dat minister Grapperhaus met de kerkelijke koepels heeft afgesproken. De minister benadrukte toen al dat die regels niet afdwingbaar zijn, omdat de overheid geen kerkgebouwen kan binnentreden.