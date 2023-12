Wapenfabrikant Gaston Glock, geliefd bij politie, criminelen en Hollywood, overleden

Glocks bedrijf handelde aanvankelijk in huishoudartikelen zoals gordijnrails, maar ging ook materiaal leveren aan het Oostenrijkse leger. Eerst messen en bajonetten, maar in 1980 werd het gevraagd een nieuw dienstwapen voor de strijdkrachten te ontwikkelen.

Wapenfabrikant Gaston Glock is op 94-jarige leeftijd overleden. De Oostenrijker ontketende begin jaren 80 een revolutie in vuurwapens toen hij de Glock 17 ontwikkelde.

Tegelijkertijd werd het model ook populair onder criminelen. Precies wat het wapen aantrekkelijk maakte voor agenten, trok ook drugsdealers of huurmoordenaars aan. "Je gaat met die Glock doen toch?", vroeg de opdrachtgever van de moord op Peter R. de Vries bijvoorbeeld. Er werd uiteindelijk een omgebouwd alarmpistool met de inscriptie 'Glock' gebruikt.

Ook Saddam Hussein had een wapen van het merk bij zich toen hij in 2003 werd opgepakt in Irak. De commando's die hem aanhielden, lieten het inlijsten en schonken het wapen aan president Bush.

Ondertussen had Hollywood ook het opvallend blokkerige wapen met de vierkante slede ontdekt. Nadat Don Johnson er voor het eerst mee had rondgelopen in een aflevering van Miami Vice dook het op in de handen van Arnold Schwarzenegger (True Lies), Keanu Reeves (John Wick) en Heath Ledgers Joker in The Dark Knight.

Hoewel Bruce Willis' karakter uit Die Hard 2 uitgesproken negatief was over het wapen ("Een porseleinen wapen uit Duitsland dat meer kost dan een maandsalaris"), waren er vooral loftuitingen. Zo nam Wu-Tang Clan het nummer Da Glock op, waarin het wapen als panacee voor de meeste problemen wordt gepresenteerd.

Wapengeweld

De alomtegenwoordigheid van het wapen maakte het ook een mikpunt van kritiek. "Als de schrijvers van de Grondwet door een kristallen bol van AK47's en semiautomatische glocks hadden geweten," zei Bowling for Columbine-regisseur Michael Moore bijvoorbeeld, "dan zouden ze hebben gezegd: 'Dit is niet wat we bedoelden met het recht op wapens.'"

Gaston Glock liet zich publiekelijk nauwelijks uit over de populariteit van het wapen, hij stond bekend als mediaschuw. Op kritiek van de anti-wapenlobby ging hij ook niet in, een Amerikaans convenant van wapenfabrikanten om vuurwapengeweld te beperken legde hij naast zich neer.

Moordaanslag

Zelf kwam Glock in het nieuws toen een oud-zakenpartner eind jaren 90 een moordaanslag op hem liet plegen. Een huurmoordenaar sloeg hem zeven maal met een hamer, maar Glock - opvallend kwiek voor een 70-jarige - wist de man te overmeesteren.

Ook de slepende scheiding van zijn vrouw na 49 jaar huwelijk werd in 2011 breed uitgemeten in de pers, omdat het fortuin dat hij met zijn bedrijf had vergaard op het spel stond. Glock hertrouwde met een echtgenote die 50 jaar jonger was. Zij was ooit begonnen als zijn verpleegkundige na een beroerte in 2008.

In een overlijdensbericht schrijft zijn bedrijf dat Glock tot op hoge leeftijd nauw betrokken bleef. "We zullen zijn levenswerk in zijn geest voortzetten."