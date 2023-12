'Dit warme weer verzwakt insecten in hun winterrust'

Het is zeer warm voor de tijd van het jaar en daardoor gebruiken insecten in winterrust veel meer energie, meldt nieuwssite Nature Today. Als gevolg daarvan lopen de dieren meer risico te sterven of extra verzwakt uit de winter te komen. "De huidige en toekomstige omstandigheden zijn niet geruststellend", zegt auteur en bioloog Arnold van Vliet.

In het artikel verwijst hij onder andere naar een recent in Nature gepubliceerde studie. Daarin wordt een directe link gelegd tussen het opwarmende klimaat en de forse daling van de insectenpopulatie. De biomassa aan insecten is in de afgelopen decennia volgens onderzoekers naar schatting met 70 procent gedaald.

Normaal gesproken gaan hommels, vlinders en andere insecten ergens in de loop van de herfst of winter in ruststand. Maar het wordt volgens Van Vliet (Wageningen University & Research) steeds lastiger voor insecten om hiervoor het optimale moment te kiezen. Want hoe hoger de temperatuur, hoe meer energie ze gebruiken tijdens de rustperiode.

"Het zijn koudbloedige dieren, dus hun lichaamstemperatuur is gelijk aan de omgevingstemperatuur. Hoe hoger die ligt, hoe sneller de verbranding van energie gaat." Hij stelt dat het dagelijkse verlies aan lichaamsgewicht vanaf het begin van de warme herfst dit jaar gemiddeld 50 procent hoger kan liggen. Hij baseert dat op een vorig jaar gepubliceerde studie naar de vlindersoort klein geaderd witje.

Minder vlinders geteld

Voor vlinders was 2023 een zeer slecht jaar, meldde de Vlinderstichting dinsdag. "Er is sprake van een constante achteruitgang en de resultaten in 2023 passen dus goed in die trend", stelt de stichting op basis van tellingen sinds 1990. Het bericht van de Vlinderstichting was voor Van Vliet een van de aanleidingen om het artikel voor Nature Today te schrijven.

"Een aantal dingen kwam samen", zegt de bioloog. "Het is bizar warm weer: ik heb gistermiddag narcissen in knop staan fotograferen." 2023 wordt vrijwel zeker het warmste jaar ooit gemeten, meldde het KNMI een week geleden. Bij de bioloog kwam hierdoor de vraag op: "Wat doet dat met de natuur?"

Vatbaarder voor ziektes

Insecten gaan in winterrust sneller door hun energiereserves heen. Dat maakt ze zwakker en vatbaarder voor ziektes, zegt Van Vliet. "Wat ook speelt, is dat ze een bepaalde mate van kou nodig hebben om weer uit hun winterrust te komen. Als het zo warm blijft, kunnen ze mogelijk niet aan die kou-behoefte voldoen en dat maakt ze nog kwetsbaarder."

De kans op vorst wordt de komende jaren echter kleiner. Het wordt in alle seizoenen warmer, concludeerde het KNMI onlangs in de zogeheten klimaatscenario's.