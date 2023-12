Lokaal vuurwerkverbod wint langzaam terrein, landelijk verbod verder uit beeld

Veel Nederlanders steunen een landelijk vuurwerkverbod, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Ipsos peilde vorig jaar dat bijna de helft van de Nederlanders (47 procent) vindt dat er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk moet komen. I&O Research hield het op twee derde van de bevolking (65 procent). Een peiling onder het panel van EenVandaag zat er met 61 procent tussenin.

Onder artsen is de steun voor een vuurwerkverbod nog groter. Een peiling van artsenfederatie KNMG gaf aan dat bijna driekwart van de dokters daar voorstander van is omdat het afsteken van vuurwerk lichamelijk letsel, stress, milieuoverlast en afval veroorzaakt.

Een landelijk vuurwerkverbod is echter na de verkiezingen verder uit beeld geraakt. VVD, PVV, NSC en BBB zijn tegen. Dat geldt ook voor de kleinere fracties van FvD, JA21 en SP. Samen is dat een meerderheid van dik 90 zetels. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat er op korte termijn nieuw landelijk beleid komt op dit gebied.