Ongrijpbare blessure zorgde voor hoofdbrekens, maar Wijfje kan weer vooruit

Een felicitatie vond ze het niet waard, maar blij met de stap vooruit was Melissa Wijfje zeker. Op het kwalificatietoernooi van eind oktober plaatste de schaatsster zich voor het eerst in drie jaar weer voor de wereldbekers. Vanavond hoopt ze zich bij de Daikin NK afstanden in Thialf ook te kwalificeren voor de belangrijkste kampioenschappen van deze winter. Het hoopvolle begin van het seizoen was voor Wijfje een opsteker na een paar seizoenen waarin wereldbekertickets, laat staan podiumplaatsen, ver weg bleken. Wijfje had last van een onderbeenblessure. Ondanks allerlei onderzoeken werd het lange tijd niet veel concreter dan dat. Wat haar precies mankeerde, kon niemand met zekerheid zeggen. Na een operatie aan haar scheenbeenvlies, begin dit jaar, is Wijfje weer op de weg terug. Bekijk hieronder het programma van de NK afstanden:

Vier jaar geleden won Wijfje op de nationale afstandskampioenschappen de grootste titel van haar carrière. Ze troefde eind 2019 verrassend Ireen Wüst af en won NK-goud op de 1.500 meter. "Wijfje eerste, wie had dat gedacht?", reageerde ze opgetogen na haar overwinning. "Ik zou geen geld op mezelf hebben ingezet. Maar als ik dat had gedaan, was ik miljonair geweest." Olympische Spelen Twee jaar later, eind 2021, was Wijfje een outsider in de strijd om startbewijzen voor de Olympische Spelen. Maar op het OKT voelde ze dat er iets mis was. "Ik zei tegen mijn trainers: 'Het klopt niet, mijn onderbeen werkt op het ijs niet mee zoals het zou moeten'." Een voorjaar en zomer voorzichtiger trainen losten de klachten niet op. "Met rust en fysiotherapie komen we er wel, dachten we steeds, maar dat hielp niet voldoende." Bekijk hieronder de zege en de reactie van Wijfje bij de NK in 2019.

Op Tweede Kerstdag in 2019 troeft Melissa Wijfje achtvoudig Nederlands kampioene Ireen Wüst verrassend af op de 1.500 meter. Ze wint de nationale titel met vier honderdsten voorsprong. - NOS

Het plezier in de sport nam af, de twijfel alleen maar toe. "Het begon in haar schenen. Daarna kreeg ze er ook in haar hoofd last van", zegt trainer Arjan Samplonius. Wijfje: "Je denkt: hoe ga ik dit ooit weer onder controle krijgen, kan ik überhaupt nog wel schaatsen? En: ga ik hier tijd aan besteden? Het is zo frustrerend als je de vinger niet op de zere plek kan leggen." Dat die vragen opdoemen, dat Wijfje zelfs dacht aan stoppen, is dan niet vreemd, zegt Samplonius. "Dat heeft iedere sporter bij zulke blessures. We hebben haar gestimuleerd om door te gaan. Toen we de oorzaak vonden en Melissa geopereerd kon worden, was er weer een weg omhoog. Daar kon ze zich aan optrekken."

Januari 2022: Melissa Wijfje - Foto: ANP

Wijfjes klachten ontstonden in haar scheenbeen. Steeds weer raakte haar linkeronderbeen al na een paar ronden verzuurd, waardoor ze haar voet en enkel niet meer optimaal kon bewegen. Bij een operatie werd het vlies rond de scheenspier opengesneden, om de spier meer ruimte te geven. "Normaal zou je twee, drie weken na zo'n operatie alles weer moeten kunnen, maar omdat ik er zolang mee heb rondgereden, is het een veel grotere fout in mijn systeem geworden." Rondje voor rondje De enige oplossing daarvoor: trainingen rustig opbouwen. "Het ging echt rondje voor rondje, elke week eentje meer", zegt Samplonius. Op het kwalificatietoernooi in oktober was Wijfje in staat de 1.500 meter (zo'n drieënhalve ronde) op wedstrijdsnelheid te rijden - een drie kilometer had ze toen in trainingen nog niet gedaan.

Melissa Wijfje tijdens de wereldbeker in Tomaszów - Foto: Pro Shots