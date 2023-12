Mijn 2023 | Wielerinstinct bracht Bredewold verrassend EK-goud: 'Niet de bedoeling'

Aan de keukentafel van haar ouderlijk huis in Amersfoort speelt Bredewold de film van 2023 nog een keer af in haar hoofd. Als je haar een jaar geleden had verteld dat ze nu net haar eerste trainingskamp in de Europese kampioenstrui achter de rug zou hebben, had ze je vol ongeloof aangekeken. "Het gaat allemaal zo snel..."

Het was debutant Mischa Bredewold die op de voormalige Drentse vuilnisbelt na een solo als eerste boven kwam, tegen alle verwachtingen en vooraf bedachte plannen van de sterke Nederlandse ploeg in.

Het was misschien wel de meest verrassende wieleruitslag van het afgelopen jaar. Het Europees kampioenschap bij de vrouwen werd niet gewonnen door wereldkampioene Lotte Kopecky of door een van de Nederlandse kopvrouwen: titelverdedigster Lorena Wiebes en Tourwinnares Demi Vollering.

In Drenthe houdt de Amersfoortse net genoeg over om Lorena Wiebes en Lotte Kopecky achter zich te houden. - NOS

In eerste instantie had Bredewold erop gerekend dat ze in alle wedstrijden een ondersteunende rol zou hebben. Maar toen ze na een moeizame winter, waarin ze veel ziek was, goed presteerde in de voorjaarsklassiekers, groeide haar vertrouwen.

Haar doelen voor 2023 had ze, zoals elk jaar, netjes opgeschreven in een boekje. "Dat waren instapdoelen. Verbeteren, leren, aanpassen aan het team, tactisch beter worden. En misschien een heel kleine koers winnen. Maar dat was meer een droom dan dat het een echt doel was."

Als een spons probeerde ze tijdens die eerste winterse trainingskampen de professionaliteit van wereldtoppers als Vollering en Kopecky in zich op te nemen. "Het inspireerde me. Ik heb veel van die meiden geleerd, vooral op het gebied van leven als prof."

Voor haar eerste trainingskamp met het sterrenensemble was ze enorm gespannen. "Ik scheet echt in m'n broek", lacht Bredewold, die naast het wielrennen ook een studie biomedische wetenschappen en een minor filosofie volgt.

Afgelopen winter maakte Bredewold de overstap van opleidingsploeg Parkhotel Valkenburg naar SD Worx, de beste vrouwenwielerploeg ter wereld. In die nieuwe omgeving kwam de ontwikkeling van Bredewold in een stroomversnelling terecht.

Het Europees kampioenschap in Drenthe was de afsluiting van haar seizoen. Bredewold had er zin in, voelde zich ontspannen. En ze was in vorm. Bondscoach Loes Gunnewijk had haar aangewezen als 'buddy' van Lorena Wiebes in de finale. Als er in de laatste ronde niemand vooruit was, zou de Nederlandse ploeg niet meer aanvallen. Dan zouden ze voor de rappe Wiebes rijden.

Puur op instinct

En toen was daar opeens dat moment, op iets meer dan tien kilometer van de finish. Bredewold, die net weer bij de voorste groep was aangesloten, plaatste zonder na te denken een demarrage.

"Het was niet het plan om weg te rijden. Het was echt een keuze puur op instinct. Ik voelde zó sterk dat er iemand weg moest rijden. Daarna dacht ik wel: shit, nu is het plan veranderd. Nu moet het wel goed gaan. Ik voelde megaveel druk."