Strandgangers vinden 124 kilo cocaïne langs Australische kust

Meerdere Australische strandgangers hebben de voorbije dagen opmerkelijke vondsten gedaan langs de kust bij Sydney. Op stranden van de deelstaat New South Wales is sinds vrijdag in totaal namelijk zo'n 124 kilo cocaïne aangetroffen.

De eerste grote lading werd voor het weekend gevonden op Magenta Beach, op zo'n 80 kilometer ten noorden van Sydney. Het ging om een pakket met daarin kleinere pakjes, samen goed voor 39 kilo cocaïne.

De meest recente lading dateert van afgelopen dinsdag, schrijft de Australische zender ABC. Een visser trof 39 pakketten aan in een blauw vat, die per stuk goed waren voor ongeveer een kilo cocaïne. Later op die dag werden nog eens 39 pakjes gevonden op een strand in Newcastle, zo'n 140 kilometer ten noorden van Sydney.

Volgens ABC zijn er inmiddels op elf plekken pakketten harddrugs gevonden. De Australische autoriteiten hebben een grootschalig onderzoek op touw gezet om de herkomst te achterhalen. De zender schrijft dat op de pakketten inmiddels zeepokken zijn gegroeid, wat zou kunnen betekenen dat ze al geruime tijd in het water liggen.

Lokale politieagenten, rechercheurs en de Australische grenswacht doen inmiddels volop onderzoek naar de herkomst. De politie in New South Wales roept strandgangers op de pakketten niet te openen en bij een nieuwe vondst de politie te bellen.