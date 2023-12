Voor 250 miljoen aan wapensteun van VS naar Oekraïne, vermoedelijk laatste deel

De Verenigde Staten hebben voor nog eens 250 miljoen dollar aan wapens en uitrusting aan Oekraïne gegeven. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om de laatste financiële steun aan het door oorlog getroffen land.

De steun bestaat onder meer uit grote hoeveelheden raketten en munitie voor verschillende defensie- en aanvalssystemen. De Amerikaanse president Biden heeft het Congres om toestemming gevraagd voor nog eens 61 miljard dollar aan steun aan Oekraïne, maar de Republikeinen verzetten zich hiertegen. De beoogden miljarden moeten onderdeel uitmaken van een groter steunpakket, waarin ook hulp aan Israël is opgenomen.

Het Witte Huis heeft gewaarschuwd dat zonder nieuwe toezeggingen, de pot met financiële steun voor Oekraïne aan het einde van het jaar leeg is. Volgens Buitenlandminister Blinken is het daarom "absoluut noodzakelijk" dat het Congres zo snel mogelijk in actie komt om een nieuw steunpakket goed te keuren.

Interne politiek

Sinds de Russische invasie van het land in februari 2020 heeft de VS voor in totaal 110 miljard aan hulp gegeven. Maar sinds januari dit jaar is daar niets meer bij gekomen; sinds begin 2023 hebben de Republikeinen namelijk een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Zij weigeren meer geld vrij te maken, zolang de Democraten geen concessies doen op het gebied van het migratiebeleid. Daarnaast speelt mee dat Republikeinse kiezers amper meer warm lopen voor extra steun aan Oekraïne omdat het land nauwelijks nog successen op het slagveld boekt.

Deskundigen waarschuwen dat de Amerikaanse wapens en munitie essentieel zijn voor Oekraïne om weerstand te kunnen laten bieden aan de Russen op het slagveld.

Ook de Europese steun aan Oekraïne staat overigens op losse schroeven. De Hongaarse premier Orban, een bondgenoot van de Russische president Poetin, houdt het Europese steunplan tot nu toe tegen. In februari wordt tijdens een Europese top over nieuwe steun gesproken.