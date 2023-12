Wereldkampioen City wint moeizaam bij Everton, Madueke bezorgt Chelsea zege

Vijf dagen na het veroveren van de wereldtitel in Jeddah heeft Manchester City in de Premier League een zwaarbevochten overwinning geboekt bij Everton. De regerend kampioen boog op Goodison Park in de tweede helft een 1-0 achterstand om in een zege: 1-3. Chelsea won thuis met 2-1 van Crystal Palace.

Nog zonder de al bijna de hele maand december geblesseerde topscorer Erling Haaland had City het moeilijk in Liverpool. De eerste kansen waren wel voor de bezoekers, maar Everton-doelman Jordan Pickford had knappe reddingen in huis op schoten van Matheus Nunes, Jack Grealish en Julián Álvarez.

Everton op voorsprong

Nadat Nathan Aké een bal van de lijn had gehaald, sloeg de thuisploeg in de 29ste minuut toe. Ingeleid door een fout van Rodri scoorde Jack Harrison op aangeven van Dwight McNeil van dichtbij. Daarna voorkwam Ederson met een knappe redding een tweede goal van Harrison.

City, dat maar één van de voorgaande zes competitieduels had gewonnen, trok de wedstrijd in de tweede helft toch naar zich toe. Phil Foden haalde uit en vond de korte hoek en Álvarez schoot een strafschop via Pickford door het midden binnen.