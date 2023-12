Storm Gerrit veroorzaakt flink wat overlast in Schotland

In Schotland heeft storm Gerrit tot flink wat overlast geleid. De langste snelweg van Schotland, de A9, was urenlang afgesloten vanwege hevige sneeuwval. Auto's stonden kilometerslang muurvast in een dik pak sneeuw.

Op het spoor van Dundee naar Glasgow werd een rijdende trein geraakt door een boom, niemand raakte gewond. Volgens de Schotse krant The Herald kwamen tienduizenden huishoudens in het noorden van het land zonder stroom te zitten. Ook schrijft de krant dat het weer extremer was dan verwacht. De windstoten van storm Gerrit bereikten snelheden van bijna 130 kilometer per uur.