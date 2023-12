Explosie bij galerijflat in Almere, tien woningen ontruimd

In Almere is vanavond een explosie geweest bij een galerijflat. Tien woningen naast de flat zijn vanwege de schade ontruimd, meldt Omroep Flevoland. Niemand raakte gewond.

De explosie gebeurde bij een wooncomplex aan het Bolacaciahof. De politie zegt dat de ingang van het gebouw zwaar beschadigd is geraakt. Zo zijn de brievenbussen en deurbellen compleet uit de gevel geblazen. De bewoners van de ontruimde woningen zijn tijdelijks elders opgevangen. Om hoeveel bewoners het gaat, is niet duidelijk.

De melding over de explosie kwam rond 19.30 uur binnen. Een ooggetuige zegt tegen de regionale omroep dat er snel na de ontploffing veel agenten in kogelwerende vesten aanwezig waren. De politie doet in de omgeving onderzoek.

Eerdere explosies

In Almere zijn eerder deze maand explosies geweest bij twee woningen. In de nacht van 15 op 16 december was er een ontploffing aan het Freyjaplantsoen. Een nacht later was het raak aan de Valetaweg.

In verband met de explosies heeft de politie in de afgelopen dagen drie verdachten aangehouden: twee jongens van 16 jaar uit Almere en Amsterdam en een 33-jarige man uit Rotterdam.