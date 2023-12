Lavreysen pakt NK-titel op kilometer, goud Bredewold op achtervolging

Jeffrey Hoogland, de grote concurrent van Lavreysen en regerend wereldkampioen, ontbrak bij de niet-olympische discipline op de NK in Apeldoorn. Hoogland verbeterde twee maanden geleden in Mexico het wereldrecord op de kilometer (55,433).

NK baan bij de NOS

De tweede avondsessie van de NK baanwielrennen in Apeldoorn is donderdag vanaf 18.00 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Het commentaar is van Jeroen Koster en Kirsten Wild.