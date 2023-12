Tekort aan antibiotica baart apothekers zorgen: 'Zijn tabletten aan het tellen'

Apothekers maken zich grote zorgen over het tekort aan essentiële antibiotica in Nederland. "We waren vrijdag de tabletten aan het tellen om te kijken of we de week wel doorkomen", zegt ziekenhuisapotheker Nicole Hunfeld van het Erasmus MC.

RTL Nieuws berichtte vandaag over tekorten bij twee essentiële antibiotica. Volgens Hunfeld zijn dat er inmiddels vier. Niet alleen gaat het om de antibiotica die worden gebruikt bij urineweginfecties of moeilijk te behandelen botinfecties, maar ook om antibiotica die gebruikt worden bij onder andere luchtweginfecties en die in het ziekenhuis worden toegediend via een infuus.

Hunfeld is naast ziekenhuisapotheker ook vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie en heeft voor de kerstdagen nog een blik geworpen op de antibioticavoorraad. "Het is bijna niet meer te doen. We zijn continu artsen aan het informeren en aan het samenwerken om voldoende antibiotica te krijgen", zegt Hunfeld.