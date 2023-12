Van Gerwen overklast Veenstra op WK, ook toptalent Littler (16) en Smith door

Donderdag komt Van Gerwen te weten wie zijn tegenstander wordt in de achtste finales. Hij treft de winnaar van het duel tussen de Duitser Florian Hempel en de als achttiende geplaatste Engelsman Stephen Bunting. "Het interesseert me helemaal niks wie het wordt", zei Van Gerwen achteloos. "Als je het WK wil winnen, moet je iedereen verslaan die op je pad komt."

Veenstra moest toegeven dat Van Gerwen simpelweg te goed was: "Alle credits naar Michael. Ik hoop voor hem dat hij wereldkampioen wordt, dat verdient hij. Maar het zal niet zo makkelijk zijn met Luke Humphries en Michael Smith in zijn nek."

De 34-jarige Brabander gooide gemiddeld met drie pijlen 101,39, terwijl Veenstra niet verder kwam dan 86,2 gemiddeld. Van Gerwen kwam in geen enkele set in de problemen en gooide de partij met een fraaie finish van 130 in stijl uit.

Eerder op de avond was toptalent Littler met 4-1 veel te sterk voor de 34-jarige Canadees Matt Campbell. De 16-jarige Littler, de wereldkampioen bij de jeugd, werd eerder dit WK al de jongste speler die een WK-wedstrijd won en is nu logischerwijs ook de jongste speler ooit in de vierde ronde.

Tegen de Letse underdog Madars Razma verloor Smith de eerste set. Ook in de andere sets had de titelverdediger de nodige moeite, maar hij trok de partij uiteindelijk met 4-1 naar zich toe.

Pas in de derde set pakte Campbell zijn eerste games, maar Littler kwam terug van een 0-2 achterstand: 3-2. In de slotfase speelde Littler wat moeizamer. Nadat het talent zijn eerste matchdart had gemist, pakte Campbell zowaar een set. In de vijfde set maakte Littler het karwei wel af.

De 56-jarige Van Barneveld zei eerder dit WK al dat Littler in staat is om het toernooi te winnen. De tiener maakte in zijn eersterondepartij tegen Christian Kist grote indruk door gemiddeld 106,12 met drie pijlen te gooien; een record voor een debutant.

Van Barneveld gooit vrijdag

'Barney' moet vrijdag eerst nog van de Welshman Jim Williams winnen om zich te plaatsen voor de achtste finale tegen het talent. De Hagenaar werd wereldkampioen bij de PDC in 2007, het geboortejaar van Littler.

Berry van Peer is de vierde Nederlander die de laatste 32 van het WK heeft gehaald. Hij speelt vrijdag tegen de als tiende geplaatste Australiër Damon Heta.