Toptalent Littler (16) naar vierde ronde WK darts, waar mogelijk 'Barney' wacht

Toptalent Luke Littler heeft ook zijn derde duel op het WK darts in Londen overtuigend gewonnen. De 16-jarige Engelsman treft nu mogelijk Raymond van Barneveld in de achtste finales.

Woensdagavond was Littler met 4-1 veel te sterk voor de 34-jarige Canadees Matt Campbell. Littler, de wereldkampioen bij de jeugd, werd eerder dit WK al de jongste speler die een WK-wedstrijd won en is nu logischerwijs ook de jongste speler ooit in de vierde ronde.

Jetlag

Misschien speelde een jetlag Campbell parten, hij vloog voor Kerstmis op en neer naar Canada. De nummer 57 van de wereld begon matig aan de partij en verloor de eerste twee sets binnen enkele minuten met 3-0.

Pas in de derde set pakte Campbell zijn eerste games, maar Littler kwam terug van een 0-2 achterstand: 3-2. In de slotfase speelde Littler wat moeizamer. Nadat het talent zijn eerste matchdart had gemist, pakte Campbell zowaar een set. In de vijfde set maakte Littler het karwei wel af.