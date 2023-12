Zijspancrosser Bax zet punt achter glansrijke loopbaan met vijf wereldtitels

Zijspancrosser Etienne Bax heeft op 35-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan gezet. De Brabander legde in 2015, 2017, 2019, 2021 en 2022 beslag op de wereldtitel.

Behalve zijn vijf mondiale titels werd Bax ook negen keer Nederlands kampioen en won hij met team Nederland meermaals de Europese landentitel.

Kapotte koppeling

Bax werd dit jaar met zijn Tsjechische bakkenist Ondrej Cermak tweede in het WK-klassement. Een kapotte koppeling in de voorlaatste grand prix maakte voor Bax een einde aan de hoop op een zesde wereldtitel.

Het duo won in hun laatste seizoen - ook Cermak is gestopt - wel vijf van de veertien wedstrijden.

Bekijk hier een reportage uit 2017 over de première van 'The Hard Way to Win 2', een film over de carrière van - destijds - tweevoudig wereldkampioen Bax: