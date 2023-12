Efteling plaatst betonblokken bij entree na incident met auto

Een woordvoerder van de Efteling zei gisteren tegen Omroep Brabant dat medewerkers en bezoekers door de actie erg waren geschrokken, maar dat de man geen kwaad in de zin had. "Hij reed niet hard omhoog, maar juist langzaam. Hij wilde waarschijnlijk gewoon zo dicht mogelijk bij de entree parkeren."

Bij de Efteling zijn vandaag betonblokken voor de ingang geplaatst. Het pretpark neemt deze maatregelen, nadat gisteren een automobilist het entreegebouw was binnengereden . "Nu was het loos alarm, maar we nemen het zekere voor het onzekere."

De politie heeft de man niet aangehouden. Wel is zijn rijbewijs ingenomen en heeft hij een proces-verbaal gekregen. "We hebben hem niet zien rijden, maar uit alles bleek dat hij in de war was. Er zaten geen kwade bedoelingen achter", zei een politiewoordvoerder gisteren tegen de regionale omroep.

'Zekere voor het onzekere'

Het pretpark noemt het incident geen reden tot paniek. De maatregelen moeten de bezoekers geruststellen. "Het moet een gezellig, onbezorgd dagje uit zijn. Nu was het loos alarm, maar we nemen het zekere voor het onzekere", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Hoelang deze opstelling precies blijft, weet de Efteling nog niet. Maar het pretpark hoopt de betonnen blokken binnenkort wel wat op te leuken. "Met gezellige betonblokken", zegt een woordvoerder.