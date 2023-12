Snellink en N’tab hopen bij NK afstanden seizoen te redden: 'Maken of kraken'

Als ze de komende dagen buiten de boot vallen, blijft er van hun seizoen vrij weinig over. Voor schaatsers Dai Dai N'tab en Beau Snellink is het vanaf donderdag, bij de Daikin NK afstanden, erop of eronder.

"Hier kun je je seizoen maken of kraken", zegt Snellink, die bij de start van dit seizoen op de vijf kilometer van het wereldbekerkwalificatietoernooi niet verder kwam dan de negende plek. N'tab bleef op de 500 meter ook ver verwijderd van de plaatsen die hem de komende dagen naar de WK afstanden moeten brengen.

Hersteld van rugblessure

Viervoudig Nederlands kampioen N'tab moest in oktober meer dan zeven tienden toegeven op winnaar Merijn Scheperkamp en miste daardoor een reeks wereldbekers, maar hij is hoopvol. "Ik voel me goed, fit en uitgerust."

Aan het begin van het seizoen werd N'tab nog gekweld door een rugblessure, vertelt hij daags voor de NK. "Bij het kwalificatietoernooi kon ik niet vrijuit schaatsen. Ik merkte dat ik niet happy was, dat ik niet lekker in mijn vel zat."