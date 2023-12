Hoogste waterpeil wordt morgenochtend verwacht

Al dagenlang is er sprake van hoogwater op verschillende plekken in Nederland. Volgens de Unie van Waterschappen kan de overlast beperkt blijven door extra maatregelen van waterschappen.

Doordat het vandaag overwegend droog is in Nederland kan er op sommige plekken meer water worden afgevoerd dan erbij komt. Dat gebeurde vandaag in het waterschap Drents Overijsselse Delta. "In het noordelijke deel van ons gebied is de situatie wat rustiger aan het worden", meldt het waterschap. Wel stijgt het water in de Vecht langzaam verder. Volgens het waterschap komen deze hoogwaterstanden ongeveer één keer in de 25 jaar voor.

Vanaf morgenavond wordt er weer regen verwacht. Het KNMI verwacht dat het tot en met de jaarwisseling zeer nat zal zijn. De wateroverlast heeft ook te maken met regenwater uit gebieden om Nederland heen. Zo voert de Maas veel water af vanuit Frankrijk en de Belgische Ardennen.

Vaarverbod

De regenval van de afgelopen tijd leidt niet alleen langs de rivieren en meren tot overlast. Zo is er in Purmerend een stuk van een verhoogde weg weggespoeld. Een van de rijbanen is daardoor afgesloten voor onderzoek.

In waterschap De Dommel, in Noord-Brabant, geldt sinds vandaag een vaarverbod vanwege het hoogwater. "Ga niet het water in of op tijdens het hoogwater. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties", schrijft het waterschap in een liveblog over de situatie. De waterpeilen in het gebied zijn nog altijd hoog, maar zijn stabiel of dalen inmiddels licht, stelt het waterschap.