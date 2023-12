Aanhouding voor dodelijke schietpartij in centrum Geleen

De politie heeft een 32-jarige man uit het Limburgse Nuth aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in het centrum van Geleen. Bij de schietpartij afgelopen zaterdag kwam een 55-jarige man uit Geleen om het leven.

Het slachtoffer werd rond 17.15 uur op een parkeerplaats tegenover het gemeentehuis neergeschoten. De man werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden, meldt 1Limburg.

De verdachte kwam na meerdere tips in beeld en is vanochtend aangehouden. Na zijn aanhouding heeft de politie ook enkele woningen doorzocht. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De politie spreekt van een "zeer ernstige zaak". Zo was op het moment van de schietpartij winkelend publiek aanwezig. "Een schietpartij waar op dat moment, zo vlak voor kerst, nog veel mensen op pad waren, heeft een zeer grote impact", aldus de politie.

Donkerkleurige auto

Het onderzoek is nog in volle gang. Zo is volgens de politie gebleken dat iemand na de schietpartij op de vlucht sloeg in een donkerkleurige auto, mogelijk een zwarte Opel Corsa. De auto zou richting de A76 zijn gereden.

Verder wordt gekeken of er een verband is met een mogelijke andere schietpartij vlak na het incident in Geleen. Er zou toen tussen 17.00 en 17.30 uur op de A76 ter hoogte van Nuth vanuit een auto op een andere auto zijn geschoten. Het zou hier ook gaan om een donkerkleurige, mogelijk zwarte auto en een grijze auto.

Voor beide incidenten wordt getuigen of mensen met camerabeelden gevraagd zich te melden bij de politie.