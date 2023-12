Doden en massale stroomuitval gemeld in Cherson na Russische droneaanval

Zeker vijf mensen zijn gedood door een grootschalige Russische droneaanval, meldt Oekraïne. Onder meer de zuidelijke steden Odesa en Cherson werden getroffen. In een groot deel van Cherson ligt het stroomnetwerk plat.

Volgens de Oekraïense autoriteiten werden afgelopen nacht door Rusland 46 kamikazedrones gelanceerd. De luchtmacht zegt dat er 32 zijn neergehaald. Een aantal steden is ook door Russische artillerie onder vuur genomen.

In Cherson kwamen een agent en twee burgers om het leven. Ook raakten volgens de lokale autoriteiten enkele mensen gewond. De drones en beschietingen troffen een treinstation, waar op dat moment naar verluidt ruim honderd mensen stonden te wachten.

'70 procent zonder stroom'

Ook energiecentrales werden geraakt. Volgens de gouverneur zit 70 procent van de huishoudens in de stad zonder elektriciteit. Reparatiewerkzaamheden zijn in volle gang. Het is onduidelijk hoe snel het probleem kan worden opgelost.

Vorig jaar viel Rusland op grote schaal Oekraïense energiecentrales aan. Daardoor zaten miljoenen mensen zonder water, stroom of gas. Ook deze winter zijn centrales het doelwit van aanvallen, maar de impact ervan is vooralsnog beperkter. De autoriteiten hebben diverse maatregelen genomen om nutsvoorzieningen beter te beschermen en sneller te herstellen.

In havenstad Odesa eisten kamikazedrones twee levens. Drie mensen raakten gewond. Voor zover bekend werden geen energiecentrales getroffen.

Russische inname Marinka

Ondertussen wordt met name aan het oostfront zwaar gevochten. Rusland heeft de plaats Marinka ingenomen, zo'n 20 kilometer ten westen van de stad Donetsk. De Oekraïense opperbevelhebber Zaloezjny zei gisteren dat het leger zich uit Marinka heeft teruggetrokken. Het stadje zou nagenoeg volledig zijn verwoest door het Russische leger.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat Rusland snel meer terreinwinst pakt in de omgeving, zegt denktank Institute for the Study of War. In het dagelijkse oorlogsverslag wordt de inname van Marinka een beperkt tactisch voordeel voor Rusland genoemd.

De oorlog is min of meer in een patstelling beland. Zowel Rusland als Oekraïne heeft het afgelopen jaar zware verliezen geleden bij pogingen een doorbraak te forceren. Hoewel de winter is aangebroken, waardoor het terrein moeilijk begaanbaar is, wordt er nog altijd doorgevochten. Volgens de Oekraïense legertop heeft Rusland de aanvallen aan het oostfront zelfs opgevoerd.