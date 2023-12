EU-architect Jacques Delors (98) overleden

Voormalig voorzitter de Europese Commissie Jacques Delors is op 98-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn dochter meegedeeld aan Franse media.

De Franse socialist wordt gezien als de belangrijkste architect van de Europese markt, met een vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Ook was hij een drijvende kracht achter de vorming van de Economische en Monetaire Unie, die leidde tot de invoering van de euro.

Delors was voorzitter van de Europese Commissie van 1985 tot 1995. Hij gaf de aanzet tot het 'Europa 1992'-project, dat voorzag in gelijke normen voor duizenden producten, zodat ze op de Europese eenheidsmarkt verhandeld konden worden. Met het project doorbrak hij een jarenlange stagnatie in de Europese eenwording, die eurosclerose werd genoemd.

Delors wordt beschouwd als een van de drie belangrijkste leiders van de Europese eenwording. Hij werd in 2015 door de Europese Raad benoemd tot 'ereburger van Europa', naast de Europese 'aartsvader' Jean Monnet en de Duitse bondskanselier Helmut Kohl.