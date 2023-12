De Graaf op WK darts onderuit tegen Cross, de wereldkampioen van 2018

De Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf heeft in de derde ronde van het WK darts zijn Waterloo gevonden. Hij verloor in het Alexandra Palace in Londen met 2-4 van de Engelsman Rob Cross, de wereldkampioen van 2018. De eerste twee sets gingen naar Cross, maar De Graaf groeide in de wedstrijd en kwam in de derde set terug tot 1-2. De volgende set sloeg Cross echter weer terug en na nog een setwinst voor De Graaf sleepte Cross de wedstrijd in de zesde set naar zich toe.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De 33-jarige De Graaf werd geboren in Den Helder, maar woont met zijn vriendin in Zweden en komt uit voor het Scandinavische land. Bij zijn vorige zes WK-deelnames (vier keer bij de BDO-bond, twee keer bij de PDC-bond) strandde hij steeds in de eerste ronde. "Op zich ben ik tevreden", zei De Graaf na afloop tegen Viaplay. "In ben een qualifier en speel tegen een tegenstander die niet voor niets tot de top tien van de wereld behoort. Er waren kansen, maar die heb ik niet gepakt. Mijn dubbels moeten beter en de scores moeten hoger. Dan zie ik zeker toekomst."

Uitslagen derde ronde woensdag: Scott Williams (Eng) - Martin Schindler (Dui, 26): 4-3 Dave Chisnall (Eng, 11) - Gabriel Clemens (Dui, 22): 4-1 Rob Cross (Eng, 8) - Jeffrey de Graaf (Zwe): 4-2