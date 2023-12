Gewone rechter scheldt Spaanse voetballer rode kaart kwijt; precedentwerking?

Sergio Canales was het zó oneens met een rode kaart die hij in oktober 2022 kreeg, dat hij zijn straf buiten de gebaande voetbalpaden zelfs aanvocht bij een Spaanse burgerrechter. Die oordeelde vandaag, veertien maanden later, dat de voormalig speler van Real Betis onschuldig was en sprak hem vrij. Daardoor hoeft Canales geen boete te betalen van ruim 600 euro en is zijn schorsing van drie wedstrijden tenietgedaan. De 32-jarige Spaanse middenvelder, die inmiddels in de Mexicaanse competitie speelt, zat één van die drie duels schorsing uit. In afwachting van de rechtszaak was de rest van de straf opgeschort. Precedentwerking In Spanje denkt men dat de uitspraak een precedentwerking kan hebben. Andere voetballers zullen na het succes van Canales mogelijk ook naar de burgerrechter stappen om een discutabele rode kaart aan te vechten. De zaak was voor Canales een principekwestie. De voetballer reageert in Spaanse media opgelucht. "Mijn gedrag tegenover scheidsrechters is zowel op als naast het veld voorbeeldig geweest. Ik heb altijd maximaal respect getoond."

In Nederland Ook in Nederland kunnen voetballers een straf van de tuchtcommissie van de KNVB aanvechten bij de gewone rechtbank. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2018. Een amateurvoetballer van Bennekom werd voor 18 maanden geschorst, omdat hij een speler van Huizen na afloop van een wedstrijd op het hoofd zou hebben geslagen. Volgens de voetballer was er geen sprake geweest van excessief geweld, zoals de KNVB had geoordeeld. De voorzieningenrechter gaf de voetbalbond gelijk. Dat alleen de scheidsrechter een verklaring aflegde die in het nadeel van de voetballer sprak, was voor de rechtbank onvoldoende reden om te besluiten dat de straf onaanvaardbaar was.