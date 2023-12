Tenniswereld kijkt uit naar rentree Nadal: 'Hij gaat voor de grote titels'

Het nieuwe tennisseizoen gaat op 31 december van start in Brisbane, Australië, met zowel bij de mannen als de vrouwen een sterk bezet toernooi. Bij de mannen is iedereen vol verwachting over de terugkeer van Rafael Nadal, het Spaanse tennisicoon met 22 grandslamzeges achter zijn naam. Hij speelde bij de Australian Open van vorig jaar zijn laatste partij en kampte vervolgens met een heupblessure, waaraan hij in het voorjaar werd geopereerd. Laatste seizoen? Met zijn 37 jaar zou het weleens zijn laatste seizoen als prof kunnen worden, hoewel Nadal zelf begin deze maand nog een slag om de arm hield: "Ik heb hard gewerkt om weer terug te komen. Als mijn lichaam me toestaat door te gaan en ik er plezier in heb, lijkt het me niet zinvol een einddatum te hebben." Bij de vrouwen maakt Naomi Osaka haar rentree. De viervoudige grandslamwinnares uit Japan speelde sinds september 2022 geen wedstrijd meer, kampte met mentale problemen en werd moeder. Over haar kun je vrijdag meer lezen. Bekijk hoe Rafael Nadal in januari in de tweede ronde van de Australian Open verloor van Mackenzie McDonald:

De Spanjaard verliest in de tweede ronde van de Amerikaan Mackenzie McDonald. Een heupblessure speelt hem parten. - NOS

Het is niet voor het eerst dat Nadal na een lange afwezigheid terugkeert op de tennisbaan: in 2021 kwam hij door blessureleed ook nauwelijks aan spelen toe. Bij zijn rentree, begin 2022, won hij meteen de Australian Open en vier maanden later zijn geliefde Roland Garros, voor de veertiende keer. Kunnen we zo'n sensationele comeback van de gravelkoning nu ook weer verwachten? Dat is zeer de vraag. Twijfels Zijn coach Carlos Moya is er in ieder geval niet gerust op dat het kwetsbare lichaam van Nadal overeind blijft als het wordt blootgesteld aan de ontberingen van grandslamtennis. "Rafa maakt straks de stap van trainingen, die erg goed gaan, naar wedstrijden. Dat zijn hele andere omstandigheden", aldus de Spanjaard, sinds 2017 de coach van Nadal. "Een vijfsetter spelen, winnen, rusten, twee dagen later weer de baan op... daarover heb ik mijn twijfels, zeker als het om een grandslamtoernooi gaat."

Waar starten de Nederlanders? Brisbane is niet de officiële opening van het tennisseizoen. Dat is de United Cup in Perth en Sydney, een gemengde teamcompetitie die op 29 december begint en voor de tweede keer wordt gehouden. Nederland doet voor het eerst mee, met Tallon Griekspoor, Arantxa Rus, Wesley Koolhof en Demi Schuurs. Thiemo de Bakker en Arianne Hartono zijn mee als reserves. Nederland speelt op 30 december tegen Noorwegen en treft op 2 januari Kroatië. Botic van de Zandschulp begint zijn tennisseizoen vanaf 1 januari in Hongkong. Op 14 januari begint in Melbourne de Australian Open.

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar, de Australian Open, begint op 14 januari. "Dus daarvoor hebben we nog tijd", zei Moya in een interview met de ATP Tour. "Als de Australian Open morgen zou beginnen, zou het echt een probleem zijn." Nadal, voormalig nummer 1 en momenteel nummer 670 van de wereld, loopt als ongeplaatste speler bovendien het risico al vroeg in het toernooi op spelers uit de wereldtop te stuiten. Gravel Ook Tim Henman, oud-toptennisser en tegenwoordig analist, temperde bij Eurosport de verwachtingen voor Nadals terugkeer in Australië. "Het zou geweldig zijn als hij dit seizoen ook maar één toernooi zou winnen. Het is niet eenvoudig om op deze manier terug te keren. Hij zal weer moeten wennen aan langere wedstrijden, omgaan met tegenslagen en alle andere elementen die je in toernooien tegenkomt." Maar als Nadal daarin slaagt, dan zou er op zijn favoriete ondergrond misschien nog iets moois kunnen gebeuren, denkt de Engelsman. "Als hij fit blijft en toernooien blijft spelen, kan zijn comeback echt beginnen als hij op de graveltoernooien staat. Dan kunnen we zien hoe het met zijn fitheid en lichaam staat en hoe hij herstelt na wedstrijden. Rafa maakt niet zijn rentree om kwartfinales of halve finales te halen. Hij gaat voor de grote titels. De komende maanden zullen aantonen of dat kan lukken."

Rafael Nadal en zijn coach Carlos Moya tijdens een training voor de Australian Open van 2023 - Foto: EPA

En Nadal zelf? Hij verwacht zo weinig mogelijk van zijn nieuwe en mogelijk laatste hoofdstuk. "Ik heb altijd het maximale van mezelf geëist. Nu hoop ik vooral dat ik in staat ben om dat niet te doen", zei hij begin deze maand bij de aankondiging van zijn rentree. "Ik hoop te accepteren dat het begin erg moeilijk zal zijn en dat ik mezelf tijd kan geven en mezelf kan vergeven als er dingen fout gaan, want de kans daarop is erg groot." "Het is niet mijn heup waar ik me de meeste zorgen over maak, maar al het andere. Ik denk dat ik er klaar voor ben en hoop dat alles goed gaat, zodat ik weer kan genieten op de tennisbaan."