The New York Times klaagt techbedrijven aan vanwege schenden auteursrechten

OpenAI en Microsoft - dat miljarden dollars in het door Elon Musk opgerichte OpenAI intevesteerde- zouden profiteren van nieuwsartikelen van de New York Times zonder ervoor te betalen. In de aanklacht wijst de krant erop dat de waarde van beide bedrijven door het gratis gebruik van zijn artikelen met miljarden dollars is opgelopen.

Techredacteur Nando Kasteleijn:

"De technologie achter AI-tools zoals ChatGPT is getraind met gigantische hoeveelheden data. Auteursrechthebbenden zijn er al langer van overtuigd dat OpenAI hun teksten heeft gebruikt om modellen te trainen. Iets waar het bedrijf inmiddels goed geld aan verdient, zonder dat die auteursrechthebbenden gecompenseerd worden.

Tegelijkertijd is het onduidelijk met welke data de technologie achter ChatGPT precies is getraind. OpenAI houdt dat bewust vaag. The New York Times is hierover al maanden in gesprek met OpenAI en Microsoft, blijkbaar zonder het voor de krant gewenste resultaat. Deze stap lijkt een drukmiddel. Of het werkt, is de vraag.

Er lopen daarnaast al meerdere rechtszaken. Maar deze rechtszaak, van een van 's werelds bekendste nieuwsmerken, zal de aandacht voor dit onderwerp zeker vergroten."