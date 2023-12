Van Empel verslaat Alvarado ondanks val in Zolder, ook Van Aert zegeviert

Veldrijdster Fem van Empel heeft de Superprestigecross van Zolder gewonnen. De wereldkampioene was Ceylin Alvarado na een mooi duel de baas in de sprint. Inge van der Heijden werd op zestien seconden derde. Na elf zeges won de 21-jarige Van Empel dinsdag voor het eerst dit seizoen niet bij een wereldbekerrace. Ze werd bij de kerstcross in Gavere tweede achter Puck Pieterse. Van Empel valt Samen met Annemarie Worst en Alvarado sloeg ze in Zolder snel een gaatje naar de rest. Worst moest na een leeglopende band het koppel laten gaan. Van Empel reed weg bij Alvarado, maar viel even later in een afdaling. Hierdoor kon Alvarado weer aansluiten. Van Empel ontsnapte nog een keer, maar werd door een achterblijfster gehinderd en opnieuw bijgehaald. In de sprint toonde ze zich alsnog de meerdere van Alvarado.

Nummer twee Ceylin Alvarado, winnares Fem Van Empel en nummer drie Manon Bakker - Foto: AFP

Zowel Van Empel als Alvarado staat nu op drie gewonnen Superprestigecrosses dit seizoen. Van Empel won de drie races waar ze aan meedeed en Alvarado zegevierde bij de voorgaande drie wedstrijden. In het algemeen klassement leidt Worst, die vandaag zesde werd, voor Alvarado. Van der Poel absent, Van Aert pakt winst Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Tom Pidcock was de favorietenrol bij de mannen in Zolder voor Wout van Aert en die maakte hij waar. De 29-jarige Belg van Jumbo-Visma, die zowel dinsdag in Gavere als zaterdag in Antwerpen tweede werd achter Van der Poel, kende echter geen beste start.

Wout van Aert wint in Zolder - Foto: AFP