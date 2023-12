Griekse agent (31) overleden maand na vuurpijlincident bij volleybalduel

De Griekse politieagent die begin december ernstig gewond raakte bij rellen tussen hooligans van rivaliserende volleybalclubs in Athene is aan zijn verwondingen overleden. Dat maakte het ziekenhuis waar hij werd behandeld woensdag bekend.

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Olympiakos Piraeus en Panathinaikos werd de 31-jarige agent bij ongeregeldheden rond een sporthal getroffen door een vuurpijl in zijn been. Artsen besloten zijn been te amputeren om zijn leven te redden, maar dat mocht uiteindelijk niet baten.

De politie arresteerde na de rellen ruim 400 relschoppers, onder wie de 18-jarige man die inmiddels heeft bekend de vuurpijl te hebben afgeschoten.

Het incident staat niet op zich. Eerder zei volleyballer Jeroen Rauwerdink, die tussen 2017 en 2019 twee jaar bij Olympiakos speelde, niet verbaasd te zijn over de rellen. In Griekenland is supportersgeweld al jaren een groot probleem, vooral in het voetbal. Na diverse incidenten zijn tot 12 februari geen toeschouwers welkom in de hoogste Griekse voetbalcompetitie.