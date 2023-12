Couperusmuseum Den Haag gaat dicht door geldgebrek

Het Louis Couperus Museum sluit op oudejaarsdag de deuren. Het museum aan de Javastraat in Den Haag trok dit jaar meer bezoekers dan ooit - het gemiddelde was 3000 per jaar - maar komt geld tekort.

Caroline de Westenholz heeft het particuliere museum voor een van Nederlands bekendste schrijvers in 1995 opgericht en heeft het al die jaren vooral uit eigen zak bekostigd. Naar eigen zeggen stak ze zo'n 30.000 euro per jaar in de collectie en het gebouw. Maar ze redt dat niet meer, laat De Westenholz nu weten.

Het gebouw zelf gaat dicht, de website blijft wel online. De oprichtster geeft zichzelf nog tot 15 mei om oplossingen te vinden, meldt Omroep West. "Vanaf 1 januari gaan we virtueel en is er gelegenheid om in alle rust te kijken of een doorstart of samenwerking elders mogelijk is", aldus De Westenholz.

Te chique en te moeilijk

Op 14 november sloeg De Westenholz voor het eerst alarm. "Ondanks het feit dat het jubileumjaar 2023 en de verrassende expositie Couperus non-binair avant la lettre meer bezoekers naar het Louis Couperus Museum bracht dan ooit blijkt het niet meer mogelijk een museum te runnen op basis van één enkele privé-financier", stond toen op de website.

"De vele verzoeken om gemeentelijke subsidie werden afgewezen", aldus De Westenholz in NRC. "De schrijver is te chic en te moeilijk voor subsidie."

De gemeente Den Haag liet eerder weten dat het Couperus Museum in het verleden incidenteel subsidie heeft gekregen, maar dat voor de laatste structurele subsidieperiode geen aanvraag was ingediend.

De stille kracht

Louis Couperus mocht zich dit jaar verheugen in extra publiciteit. Op 16 juli was het honderd jaar geleden dat de Haagse schrijver overleed. Dat was aanleiding om oud werk te herdrukken. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam werd een gedenksteen voor Couperus onthuld. Ook werd in de media aandacht besteed aan zijn bekendste werken zoals Eline Vere, De stille kracht en Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan.

In het museum begon de tentoonstelling Couperus non-binair avant la lettre, waarin volgens de samenstellers een brug wordt geslagen tussen de leefwijze van de schrijver en de genderwereld van nu.

Die tentoonstelling is dus hoogstwaarschijnlijk de laatste die het museum heeft georganiseerd. "Als doorstart niet mogelijk blijkt, houdt het Louis Couperus Museum op 15 mei 2024 helaas op te bestaan", aldus De Westenholz. "Dit zou eeuwig zonde zijn voor Den Haag en de rest van Nederland. Maar wie weet gebeurt er nog een wonder. Daar hopen wij op."