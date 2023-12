Kaag had zin in Nederland, maar vertrekt na zes jaar opgelucht

Ze danste op tafel, maar werd geen premier. Ze was een pionier, maar leed ook nederlagen en werd bedreigd. Na zes jaar is het Nederlandse politieke avontuur van Sigrid Kaag voorbij. Gisteren werd bekend dat ze terugkeert naar haar oude liefde, de internationale diplomatie.

In 2017 haalde D66 de toen 55-jarige Kaag naar Nederland voor een ministerspost. Ze had nog geen politieke ervaring, maar was wel al vele jaren diplomaat bij de Verenigde Naties, vooral in het Midden-Oosten. Kaag had onder meer een vooraanstaande rol als hoofd van de VN-missie voor de vernietiging van chemische wapens in Syrië.

In de aanloop naar haar ministerschap zei Kaag tegen Vogue dat ze zin had om "in en voor Nederland te werken". "Ik geloof nog steeds heel erg in Nederland. Ik vind het gewoon prettig om hier te zijn." Nu, een aantal roerige jaren later, lijkt dat anders te liggen.

Eerste ooit

Kaag begon haar politieke loopbaan in lijn met haar vorige carrière; ze werd minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Na een paar maanden - vanwege het gedwongen vertrek van VVD'er Halbe Zijlstra - werd ze kortstondig minister van Buitenlandse Zaken in Rutte III. De eerste vrouw ooit met die functie in Nederland.