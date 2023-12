Inspectie keurt 20 procent van zwaarste categorie vuurwerk af

Twintig procent van het geteste vuurwerk komt ook dit jaar niet door de keuring van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie onderzocht 171 stukken risicovol vuurwerk uit de F2-categorie, de 'zwaarste' categorie die in Nederland is toegestaan. Daaronder vallen onder andere samengestelde potten en batterijen (compounds) die meerdere knallen veroorzaken.

Vorig jaar werd evenveel vuurwerk afgekeurd. In de jaren ervoor gold een algeheel vuurwerkverbod, waardoor er niet werd getest. "Nu zijn we op het punt van voor corona" zegt een inspecteur van de ILT. "Dat is teleurstellend".

Het vuurwerk is wel stabieler geworden, zegt een inspecteur. "Maar omdat we nu steeds grotere artikelen hebben is er meer kans op afwijkingen."

Volgens de inspectie heeft de vuurwerkbranche er wel voor gezorgd dat vuurwerk minder snel omvalt. Tijdens het testen viel nooit een pot om, maar door een combinatie van vuurwerk dat weigerde of dat in brand vloog, werd een deel toch afgekeurd.

Te laag en te hard

Schoten van vuurwerkpotten bleven soms te laag, onder de 8 meter, of knalden harder dan de het toegestane geluidsniveau. "Compounds zijn op zich stabiel, maar na 125 of 200 schoten kan er veel misgaan" zegt de inspectie. De kans dat een pot dan in brand vliegt, is ook groter. Vuurwerkpotten die machinaal zijn gevuld, voldoen vaker aan de eisen.

Naast de kwaliteit van het vuurwerk controleert de inspectie het hele jaar door of het vervoer en de opslag van F2-vuurwerk volgens de regels gaat. In aanloop naar oudjaarsavond controleren de inspecteurs of vuurwerkhandelaren het afgekeurde vuurwerk niet alsnog verkopen, want dat moet van de markt worden gehaald en op eigen kosten worden vernietigd.