Animatiefilm 'The Boy and The Heron' zonder promotie een wereldwijd succes

Bommenwerpers razen over Tokio, een jongen rent door een vuurzee richting zijn huis, maar hij is te laat: het bioscoopscherm wordt opgeslokt door vlammen terwijl de toeschouwer wordt meegesleurd in het verlies van zijn moeder, zijn verhuizing uit Tokio en de introductie van een stiefmoeder. Het is een verhaal van jeugdtrauma en rouw, in een fantasiewereld die zich ontwikkelt tot een spektakelstuk.

Vandaag gaat The Boy and the Heron van de Japanse regisseur Hayao Miyazaki in Nederland in première, zonder flitsende promotiecampagnes of reclamespotjes. Ook in Japan werd de film zonder veel promotie aan de man gebracht en toch bracht die daar recordopbrengsten op.

Bekijk de trailer van de Engelstalige versie van The Boy and the Heron: