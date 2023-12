Blind benoemd tot technische man in rvc Ajax als opvolger Van Halst

De 72-jarige Van Gaal keerde onlangs terug in Amsterdam als technisch adviseur en nam vervolgens al snel contact op met zijn vertrouweling. Blind is voorgedragen voor een dienstverband tot 2027.

De 62-jarige Blind is de vervanger van Jan van Halst en zal het voetbalinhoudelijke gedeelte op zich nemen. Van Halst stapte eerder uit de rvc om tijdelijk te fungeren als algemeen directeur totdat Alex Kroes officieel in dienst treedt. Dat is op 15 maart 2024, waarna Van Halst vertrekt bij Ajax.

493 duels voor Ajax

Blind is oud-aanvoerder van de Amsterdammers en speelde maar liefst 493 wedstrijden voor Ajax. Daarnaast bekleedde hij onder andere de functie van trainer en meerdere technische en leidinggevende functies in Amsterdam.