Aangespoelde zeeschildpad Bløf in dierentuin Blijdorp doodgegaan

De zeldzame zeeschildpad die vorig weekeinde aanspoelde op het strand bij Zoutelande, is dood. Dat heeft Diergaarde Blijdorp laten weten aan Omroep Zeeland. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

De schildpad werd op 16 december aangetroffen op het strand bij Zoutelande en kreeg de naam Bløf. Het was de tweede van in totaal zes zeldzame schildpadden die de afgelopen tijd aan de Nederlandse kust werden gevonden.

Alle zes schildpadden waren verzwakt. Normaal zwemmen ze in veel warmere wateren. Zo was Bløf een Kemps schildpad uit de Golf van Mexico. Vermoedelijk is hij in de verkeerde golfstroom terechtgekomen, in het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk beland en daarna onderkoeld aangespoeld in Nederland.

In diergaarde Blijdorp

Ook de andere vijf aangespoelde zeeschildpadden komen van origine uit de Golf van Mexico of de oceaan rondom de Azoren. Ze zijn allemaal overgebracht naar Diergaarde Blijdorp, de enige plek in Nederland waar verdwaalde zeedieren worden opgevangen.

Blijdorp meldde eerder al dat de onderkoelde dieren in een speciaal bassin terechtkomen, waarvan het water met vier graden per dag wordt opgewarmd. Als ze op temperatuur zijn, kunnen ze in principe weer worden uitgezet in hun originele leefgebied.

Vastgeplakte mosselen

Twee van de zes schildpadden waren er zo slecht aan toe dat zich levende mosselen op hun schilden hadden vastgezet. Normaal weten de schildpadden die af te schudden, maar de twee schildpadden waren daar niet meer toe in staat. Op het schild van een van de dieren was 1,6 kilo aan mosselen vastgegroeid. Verzorgers van de dierentuin hebben die er voorzichtig af gehaald, meldt Rijnmond.

Hoe het met de vijf resterende schildpadden gaat, is niet bekendgemaakt. De dode Bløf is overgebracht naar de Universiteit Utrecht, waar op de faculteit Diergeneeskunde onderzoek zal worden gedaan naar de doodsoorzaak.