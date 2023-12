Tatoeage is populair, aantal tattooshops Amsterdam stijgt explosief

Tatoeages zijn ongekend populair. Alleen al in Amsterdam is het aantal tattooshops in tien jaar tijd gestegen van 94 naar 421, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

De vraag is wel of de populariteit aanhoudt, nu tatoeages zo gewoon zijn geworden dat je je er nauwelijks meer mee onderscheidt, schrijft AT5.

Tattoo's zijn er al zo lang als er mensen zijn, maar een tatoeage laten zetten in Nederland was lange tijd iets heel bijzonders. Het was griezelig en vooral rebels, zegt de bekende Amsterdamse tatoeëerder Henk Schiffmacher: "Aanvankelijk wilden mensen laten zien: dit is mijn lichaam, ik doe ermee wat ik wil."

In 1955 opende de eerste tattooshop van Nederland, aan de Sint Olofssteeg in hartje Amsterdam. Het waren vooral zeelieden die zich toen lieten tatoeëren. "Dat was ook handig om ze te identificeren als ze verdronken", weet Henri Beunders, emeritus hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie. Hij schreef het boek Optocht der tattoo's, jacht op een betekenisvol bestaan.

Eigen plaatjes en teksten

Een eigen idee voor een tatoeage meebrengen was er in de jaren 50 en 60 nog niet bij. "Aan de muur bij zo'n shop hing lange tijd een aantal voorbeelden waar je uit kon kiezen: een hartje, een adelaartje, een anker", stelt Beunders. Even later werden de rozenkransen met de tekst True Love Father Mother populair. Of de revolutionaire opmerking Death before dishonor met daarbij een doodskop.

Maar de tattoo is geïndividualiseerd. "Nu komen mensen met een prentje dat ze zelf getekend hebben, al dan niet met behulp van internet", zegt Schiffmacher. "We hebben een wereld die wordt beïnvloed door pictogrammen, TikTok en ik weet niet wat voor flauwekul. Zij bepalen de trend en die is vaak van heel korte duur."

Doe-het-zelf tatoeëerder

Hoewel je op straat en vooral op het strand soms enorme tatoeages ziet, is er alweer een nieuwe trend. "De hobby is nu dat je allerlei kutdingetjes links en rechts op je lichaam laat zetten, een klein tekstje. Dat staat dan zo op je lichaam dat je het zelf kunt lezen: haal adem! Breath! Met een tekeningetje erbij", weet Schiffmacher. "Dat is natuurlijk een heel lucratieve handel. Zo klaar, kost 100 euro. Ook de schoonheidsidealist kan het doen."

De tatoeëerder raakt aan een heikel punt. Iedereen die dat wil, kan in Nederland een tattooshop beginnen. Ervaring is niet vereist. De goedkoopste machine kost 50 euro en op Youtube staan talloze instructiefilmpjes voor de 'doe-het-zelf-tatoeëerder'. Maar de resultaten zijn lang niet altijd goed. Er worden lelijke tatoeages gezet, die soms niet eens lijken op het ontwerp van de klant.

Schiffmacher maakt zich ook zorgen over het ontstekingsrisico als amateur-tatoeëerders zich niet aan de aangescherpte hygiëne-eisen houden en inkt en/of kleurstoffen gebruiken die niet steriel zijn.

Echte artiesten

"Zoals in alle beroepen komt beunhazerij voor", relativeert hoogleraar Henri Beunders. "Ik zie ook dat veel oud-studenten van de kunstacademies juist met tatoeëren zijn gestart. En dat zijn echte artiesten."

Beunders maakt zich meer zorgen over de toekomst. "Voor de tattooliefhebber is die niet zo rooskleurig, omdat de tattoo zo algemeen is geworden. De rebellen van de zeventiger, tachtiger en negentiger jaren, van Janis Joplin tot Herman Brood, die moeten nu iets anders doen om op te vallen. Want als zo ongeveer eenderde van alle Nederlanders boven de 18 een tattoo heeft, dan wordt het bijna rebels om er geen te nemen.