Cultheld wil seizoen stoppen na incident met Van der Poel: 'Duw had harder gemoeten'

Het was een bijzonder moment, een klein half uur na de start van de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Belgische Gavere. Felipe Nystrom, een 40-jarige Costa Ricaan en bovenal cultheld binnen het peloton, stopte tijdens de race voor wat selfies met fans. Maar op het moment dat Nystrom zijn weg wilde vervolgen, kreeg hij een fikse duw van de leider in de wedstrijd, Mathieu van der Poel. Nystom trok na de race, die Van der Poel overigens glansrijk won, het boetekleed aan. "Ik voel me verschrikkelijk", vertelde hij aan Sporza. "Het was duizend procent mijn fout wat daar gebeurde. Mathieu móést mij duwen. Het had zelfs harder gemoeten. Ik stond in de weg en voel mij er heel slecht over."

Cultheld Nystrom Veldrijden is voor Felipe Nystrom meer dan op de fiets door de modder koersen. Dat hij mee mag doen is vaak al genoeg voor hem. Een moeizame jeugd en een drugsverslaving brachten hem aan de rand van de afgrond. Dakloos en berooid leefde hij in de straten van San Diego. In totaal ondernam hij zeven zelfmoordpogingen. Nadat een overdosis hem bijna fataal was geworden, pakte hij zijn leven weer op, mede dankzij de fiets.

Zowel de actie van Nystrom als de reactie van Van der Poel werd op sociale media bekritiseerd. Nystrom maakt zich zelfs erg zorgen over de eventuele gevolgen voor Van der Poel. "Ik ben bezorgd om het feit dat Mathieu misschien haatberichten krijgt", zei hij. "Sommige mensen sturen me dat ik dom ben, maar anderen zeggen dat Van der Poel gemeen was en mij niet hoefde te duwen. Het is afschuwelijk dat hij een negatieve impact zou ervaren door een situatie waar ik hem in bracht. Ik wou dat ik Mathieu in de ogen kon kijken om te zeggen hoezeer het mij spijt." Van der Poel: 'Droom niet opgeven' Van der Poel liet weten geen enkele wrok te koesteren richting Nystrom. "Ik las dat hij zich excuseert, maar dat moet zelfs niet", aldus de Nederlander tegenover Sporza. "Ik was ook niet kwaad op hem. Felipe heeft een inschattingsfout gemaakt en dat kan gebeuren. Iedereen maakt wel eens een foutje. Daarvoor moet hij zijn droom zeker niet opgeven. Ik hoop dat hij hier blijft en zijn geplande programma gewoon verder afwerkt."

Tijdens de veldrit in het Belgische Gavere stopt Felipe Nystrom even om wat selfies te maken met fans. Even later duwt Mathieu van der Poel hem aan de kant. - NOS