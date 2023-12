Oud-minister en langstzittende Bondsdaglid Wolfgang Schäuble overleden

De Duitse politicus Wolfgang Schäuble is op 81-jarige leeftijd overleden. De CDU-politicus zat ruim 50 jaar in het Duitse parlement en in zijn lange politieke carrière was hij onder meer minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de Bondsdag.

Buiten Duitsland is hij vooral bekend als minister van Financiën onder bondskanselier Merkel die met zijn strenge beleid hielp de eurocrisis te bedwingen. Gisteravond overleed hij in het bijzijn van zijn familie, meldden zijn nabestaanden aan het Duitse persbureau DPA.

Schäuble zat een groot deel van zijn leven in een rolstoel. In 1990 overleefde hij een moordaanslag; een psychisch gestoorde schoot hem tijdens een verkiezingsbijeenkomst neer, waardoor hij vanaf zijn middel verlamd raakte. Een aantal weken na de aanslag keerde Schäuble alweer terug in de politiek.

Jonge parlementariër

Schäuble werkte bij de Duitse Belastingdienst en was enkele jaren advocaat, maar ging in 1972 de politiek in. Hij werd lid van de Bondsdag en was toen met zijn 30 jaar één van de jongste parlementariërs. In 2014 werd hij het langstzittende lid.

De christendemocraat was minister in verschillende Duitse kabinetten, eerst onder bondskanselier Helmut Kohl en sinds 2005 onder Angela Merkel. Ook leidde hij begin jaren 90 de onderhandelingen over de hereniging van Oost- en West-Duitsland.

Als minister van Financiën voerde hij van 2009 tot en met 2017 een streng begrotingsbeleid. Hij speelde een grote rol bij het bedwingen van de eurocrisis door het saneren van de Griekse staatsschuld. Door zijn strenge regels was hij vooral in Zuid-Europa niet overal even geliefd.

Populairste politicus

In Duitsland en Nederland was hij dat wel. Nadat Schäuble in 2017 op 75-jarige leeftijd was gestopt als minister van Financiën bleek uit een enquête dat hij de populairste politicus van heel Duitsland was.

En in 2018 ontving hij in Berlijn een hoge Nederlandse onderscheiding voor zijn verdiensten tijdens de eurocrisis. Hij werd benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. Minister Hoekstra, toen nog minister van Financiën, reikte de onderscheiding uit.

Volgens Hoekstra bleef Schäuble zich inzetten voor het bij elkaar houden van de eurozone, in een tijd waarin veel onzeker was. "Niemand wist hoe groot de ellende zou zijn", zei Hoekstra toen. "Zijn inzet is een enorme verdienste. Daarom krijgt hij de hoogste onderscheiding die we hebben."