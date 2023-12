Vanavond op tv: In de ban van hoog water • Uitzonderlijke weerjaar 2023

In de ban van het hoge water

Overal in het land staat het water uitzonderlijk hoog. De hoge waterstanden zijn een gevolg van de vele regenval van afgelopen tijd, in combinatie met slecht weer in Duitsland. De bodem is daardoor verzadigd geraakt en het water kan moeilijk weg. In Deventer is men bezig met een noodplan dat moet voorkomen dat het water de oude binnenstad in stroomt.