Detroit Pistons vestigt NBA-record met 27ste nederlaag op rij: 'Verkoop het team!'

De wedstrijd begon nog enigszins hoopvol: Detroit kwam in het eerste kwart op een voorsprong van veertien punten, tot voorzichtig enthousiasme van het thuispubliek, en boog in het laatste kwart een achterstand om. Maar daarna liepen de Nets met een reeks van zeventien punten toch weer weg.

De Pistons deelden het bestaande negatieve record van 26 nederlagen sinds zondag met Cleveland Cavaliers en Philadelphia 76'ers. Maar de ellende in Detroit werd nog groter na een 118-112 verlies tegen de Nets. Tijdens de laatste minuten van de wedstrijd scandeerden de fans in de Little Caesars Arena: "Verkoop het team! Verkoop het team!"

Williams maakte dit jaar de overstap naar de Pistons en tekende een zesjarig contract à 78,5 miljoen dollar, waarmee hij momenteel de bestbetaalde coach in de NBA is. De eerste twee wedstrijden van het seizoen, in oktober, won Detroit nog. Daarna was het gedaan met de pret.

Gifbeker bereikt bodem

De gifbeker van drievoudig NBA-kampioen is vermoedelijk nog niet leeg, want er is nog één treurig makend record dat de Pistons kunnen breken: Philadelphia 76'ers verloor ooit 28 wedstrijden op rij, maar wel verdeeld over twee seizoenen, 2014/2015 en 2015/2016.

Donderdag speelt Detroit Pistons, uiteraard de hekkensluiter in de Eastern Conference, zijn volgende wedstrijd, uitgerekend tegen koploper Boston Celtics. Gaat die wedstrijd verloren, dan evenaren de Pistons dat absolute record.

Cade Cunningham, tegen de Nets goed voor 41 punten, probeert de moed er in de tussentijd in te houden: "We moeten het schip niet verlaten en bij elkaar blijven. Het makkelijkste is nu om afstand te nemen, maar we moeten samen blijven en elkaar blijven steunen."