Rode Kruis geeft meer voedselhulp in Nederland met boodschappenkaart

Het Rode Kruis heeft dit jaar bijna twintig procent meer boodschappenkaarten uitgedeeld dan vorig jaar. Mensen die te weinig geld hebben voor eten, maar niet in aanmerking komen voor andere hulp, kunnen deze kaart krijgen. Op de kaart staat 17,50 euro per persoon per week.

De hulporganisatie deelde in totaal 254.983 boodschappenkaarten uit. In 2022 waren dat er ruim 215.000. Dat is een stijging van 18 procent. Volgens het Rode Kruis zijn er meer mensen die om hulp vragen, ook omdat de organisatie met meer anderen samenwerkt om mensen in voedselnood te helpen.

"We werken bijvoorbeeld samen met wijkcentra, buurthuizen maar ook individuele mensen die andere in de wijk helpen", zegt Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis, in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben hierdoor ook meer mensen weten te bereiken."

Schaamte

De boodschappenkaarten zijn er om mensen te helpen die bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor de voedselbank, zegt de Rode Kruis-directeur. "Die voldoen dan niet aan de criteria. En er is een groep mensen die niet naar de voedselbank durft te gaan, omdat ze bang zijn om in de problemen te komen, bijvoorbeeld omdat ze dan toeslagen kwijtraken. Ook speelt soms schaamte een rol. Dan komen onze boodschappenkaarten zeer van pas."

Ze zien eruit als een creditcard, legt Goossens uit. "Ze kunnen gebruikt worden in bijna alle supermarkten in Nederland en volgend jaar willen we nog meer supermarktketens erbij betrekken. Dan betaal je feitelijk zoals met een gewone creditcard."

In april meldde het Rode Kruis dat er ongeveer 2300 mensen op een wachtlijst stonden om een boodschappenkaart te krijgen. Volgens Goossens zijn er nog altijd meer mensen die geholpen kunnen worden. "Dat proberen we ook door met meer partners te werken. Er is ook geld voor nodig. We krijgen subsidies van de overheid, maar ook persoonlijke donaties."

Tijdelijke hulp

In 2023 kwamen er 25 nieuwe samenwerkingspartners bij. Inmiddels werkt het Rode Kruis samen met 90 partners. Vooral in de grote steden is het aantal samenwerkingen hoog: Amsterdam heeft er 26, Rotterdam 14 en Utrecht 16. Er is ook een mogelijkheid om als "boodschappenmaatje" één of meerdere maaltijden te doneren aan mensen in voedselnood in de vorm van een boodschappenkaart.

Die hulp is wel tijdelijk, al zegt Goossens dat de voedselhulp structureler nodig blijkt. "Wij zijn een noodhulporganisatie. We proberen mensen hiermee te helpen en vervolgens door te verwijzen naar formele hulpverlening, zoals bij de voedselbank of bij gemeentes. We helpen ze dan ook om met eventuele schaamte om te gaan door uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. Soms weet iemand niet waar hij terecht kan en recht op heeft. Die hulp is heel veel waard."