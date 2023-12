Dodental in nikkelfabriek Indonesië loopt op, werknemers demonstreren

Het dodental na een explosie in een nikkelfabriek in Indonesië is opgelopen tot achttien. Onder de slachtoffers zijn volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ook acht Chinezen.

Dit weekend was er op het eiland Sulawesi een zware explosie in een fabriek waar nikkel wordt verwerkt. Tientallen mensen raakten gewond.

De ontploffing was in een fabriek van een Chinese onderneming. Bij reparatiewerkzaamheden explodeerde een van de ovens waarin het metaal wordt gesmolten. De oorzaak wordt nog onderzocht. Totdat het onderzoek is afgerond, ligt het werk van de fabriek stil op bevel van de politie.

Vreedzaam protest

Ongeveer 300 medewerkers demonstreerden vandaag en eisen een veiliger werkomgeving. Het was een vreedzaam protest waarbij vertegenwoordigers van de werknemers in gesprek gingen met functionarissen van de fabriek. "Onze belangrijkste eis is dat de bedrijven zich houden aan de gezondheids- en veiligheidswet op het werk", zei de voorzitter van de vakbond.

De vakbond dreigt met een staking als er niet binnen drie dagen aan die eis wordt voldaan.

Vergrootglas

Het is niet de eerste keer dat het fout ging in de fabriek. Deze zomer was er ook een fataal ongeluk. Toen kwam bij een brand een medewerker om het leven en vielen er zes gewonden.

In Indonesië ligt de werkveiligheid in de vele fabrieken met een Chinese eigenaar onder een vergrootglas. Op hetzelfde industriële complex waar ook de fabriek staat waar nu de ontploffing was, kwamen begin dit jaar twee medewerkers om. Toen liep een demonstratie voor een veiliger werkplek uit op rellen.

Op deze video van een jaar geleden zie je de enorme omvang van het industriële complex: