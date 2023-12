Mijn 2023 | Brobbey over de kont erin en kritiek Van Basten: 'Heb zijn trigger niet nodig'

Ajax leek de bodem met alle bestuurlijke chaos en het aantikken van de achttiende plaats in de eredivisie eerder al te hebben bereikt, maar dit is een nieuw dieptepunt.

Een dag eerder blijft het in de perskamer onder de tribune van Sportpark De Toekomst lang stil als Brobbey wordt gevraagd naar zijn hoogtepunt van 2023. "Het zijn er niet zo veel, dat geef ik toe. Dat ik terug ben gekomen naar Ajax misschien. Dat was al in 2022? Oh. Dat ik het laatste gedeelte van het jaar belangrijk ben geweest met mijn goals is natuurlijk wel prettig. Bijvoorbeeld mijn twee goals tegen Marseille, ondanks dat we die verloren. Hmm, ik kom er later misschien nog op terug."

Kijk hieronder de beelden van de grootste gemiste schiet- en kopkansen én alle doelpunten van Brobbey in de eredivisie in 2023. Volgens statistiekenbureau Opta benutte hij dit kalenderjaar 32,4 procent van zijn grote kansen, terwijl dit percentage tot en met 2022 veel hoger lag bij Ajax (50 procent).

"Maar Van Basten praat over iedereen. Hij noemde Devyne (Rensch, red.) van Cambuur-niveau. En een paar dagen daarna vond hij het opeens weer een goede speler. Hij zegt ook altijd: 'die jongens verdienen heel veel geld, dus we mogen wel wat zeggen.' Hij praat veel, dat is ook zijn werk natuurlijk. Ik denk niet dat hij het doet om ons te triggeren. Daar heb ik hem niet voor nodig."

De opmerking komt niet uit de lucht vallen. Brobbey, nog maar 21 jaar oud, is zonder twijfel de meest besproken eredivisiespeler van het afgelopen jaar. De een vindt het zwaar overdreven voor een spits die nog geen tien doelpunten heeft gemaakt bij de nummer vijf van de eredivisie, de ander ziet in Brobbey de aanvalsleider van Oranje voor de komende tien jaar. Wie er ook gelijk heeft: waar de naam Brobbey valt, ontstaat discussie.

"Dat is iets wat nog altijd beter kan. Daar zijn we ook mee bezig. Trainen, trainen, trainen. Ons schema was te druk, dus ik ben nog niet begonnen met John Bosman, die me gaat helpen om beter te worden. Door het drukke schema is het niet verstandig om veel te gaan schieten. Wat ik wel doe? Ik vraag op de training de links- en rechtsback om voorzetten te geven om die connectie beter te maken. Op een gegeven moment gaan die ballen er vanzelf in."

Dave Vos heeft me in de jeugd heel erg geholpen met het vasthouden van de bal.

"Hennie Meijer? Nee, die ken ik niet. Cruijff wel natuurlijk. Ik heb in de jeugd Dave Vos (nu trainer van Jong Ajax, red.) gehad. Hij is met me aan de slag gegaan en heeft me heel erg geholpen met het vasthouden van de bal. Sindsdien is het een wapen. Ik weet precies wat ik moet doen als er spelers aan me zitten. En als ze niet aan me zitten, weet ik ook wat ik moet doen."

Het doet denken aan Hennie Meijer eind jaren tachtig. Toenmalig trainer Johan Cruijff haalde de spits naar Ajax en perfectioneerde het 'kontwerk' van Meijer, waarmee hij een paar jaar later bij FC Groningen zelfs speler van het jaar werd. En dat in een seizoen waarin ook Dennis Bergkamp en Romario in de eredivisie rondliepen.

Waar Brobbey niet meer aan hoeft te werken, is het voetballen met een man in de rug. De kont erin draaien om vervolgens de bal terug te leggen op een teamgenoot of zelf weg te draaien heeft hij tot kunst verheven. "Dat gaat automatisch. Het is een tweede natuur."

Van Meijer heeft Brobbey het kunstje dus niet afgekeken. Wel heeft hij urenlang de beelden van de Ivoriaanse topspits Didier Drogba bestudeerd op YouTube. "Een fantastische spits. Die goal tegen Tottenham in de bekerfinale. Hoe hij wegdraaide, hoe hij de bal met zijn linkerbeen in de kruising schoot. Dat is echt genieten. Champions League-finale. Kopbal. 1-1. Prima spits. Ja."

Brobbey is een man van weinig woorden, maar als hij het over voetbal heeft, komt er een twinkeling in zijn ogen en spreekt hij met meer bravoure. Toch moeten er ook randzaken besproken worden. 2023 was namelijk ook een jaar waarin hij meerdere malen te maken kreeg met racisme.

In september werd hij na de wedstrijd tegen FC Twente racistisch bejegend door een 16-jarige jongen. Vier maanden eerder ging het ook al mis in Enschede. Toen deelde teamgenoot Steven Berghuis een klap uit aan degene die Brobbey uitschold.

"Het mag niet. Steven werd ook drie wedstrijden geschorst, maar ik begrijp zijn frustratie. Het is logisch dat een teamgenoot zo voor je opkomt, maar dit was geen voorbeeld. Maar laten we vooral ook niet de oorzaak vergeten, dit soort dingen moeten gewoon niet meer gebeuren."

Online haat

Brobbey was een van de gezichten van Ajax' campagne tegen online haat. "Eerlijk gezegd raakt het me persoonlijk niet echt, omdat ik het kan negeren. Maar ik weet dat anderen er veel last van hebben. Ik praat erover met mijn broers en dan maken we het eigenlijk belachelijk. Vroeger had ik mijn meldingen aan staan. Dan werd ik dagelijks uitgescholden. Maar nu staan mijn meldingen uit, dus ze kunnen me niet meer uitschelden."

Alle haatberichten op sociale media nadat hij tegen RKC Waalwijk in botsing was gekomen met doelman Etienne Vaessen, heeft hij dus niet meegekregen. "Ik kreeg een klein zetje in mijn rug, waardoor ik niet kon afremmen. En toen raakte ik hem met mijn voet. Een schrikmoment. Hoe hij erbij lag... Dan denk je toch gelijk aan het ergste. Maar het gaat nu beter met hem. We hebben het boek gesloten en zouden er niet meer over praten. Dus bij dezen."