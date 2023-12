De IJssel stijgt nog steeds: waterkeringen en zandzakken geplaatst

Het water in de IJssel stijgt nog steeds en bewoners langs de rivier houden de stand nauwkeurig in de gaten, onder meer in Deventer. De kade langs de rivier staat al deels onder water. Dat gebeurt wel vaker, maar er zijn nu ook waterkeringen en zandzakken geplaatst om te voorkomen dat het water de oude binnenstad in stroomt.

Vanmorgen stond het waterpeil op 6,21 meter, terwijl 6,30 meter het kritieke punt van overstroming is, zegt een woordvoerder van de gemeente Deventer in het NOS Radio 1 Journaal.

"Het gaat echt heel hard nu", vertelt hij. "Soms wel met een centimeter per uur." Gisteren werd al gewerkt aan noodplannen, omdat het water sneller steeg dan verwacht. Ook mensen die op andere plekken in Deventer in de buurt van het water wonen, hebben zandzakken voor hun huis geplaatst.

De woordvoerder van de gemeente vindt het moeilijk te zeggen of er ook echt een overstroming zal plaatsvinden. "Als het gebeurt, dan zal dat niet vandaag, maar morgen zijn."

Ook op andere plekken in Nederland wordt het hoogwater goed in de gaten gehouden. Op een kaart van Rijkswaterstaat is te zien dat op tien plaatsen het water erg hoog staat. Zo staat het langs de IJssel in Zutphen nu het hoogst: op 7,69 meter.

Mensen en paarden gered

De bestuurders van een auto in het Brabantse Berkel-Enschot moesten gisteravond worden gered door de brandweer, meldt Omroep Brabant. De bestuurder bracht na het kerstdiner zijn schoonvader naar huis en kwam daarbij vast te staan in het water, dat tot kniehoogte stond. Daardoor stroomde het de auto binnen. Die kwam in de berm terecht en daar kwamen de inzittenden met de schrik vrij.

In natuurgebied Junner Koeland in Overijssel zijn gisteren elf jonge paarden uit het stijgende water gehaald. Normaal gesproken staan de hengsten droog en kunnen ze grazen, maar volgens RTV Oost waren ze nu omringd door water. Er moest een lokpaard aan te pas komen om de paarden op het droge te krijgen.

Ook in Drenthe is de regenval zichtbaar, waar het Waterschap Drents Overijsselse Delta de handen vol heeft aan het bestrijden van het water. Kanalen en sloten zitten vol, zegt een woordvoerder van het Waterschap bij RTV Drenthe.

In Deventer worden zandzakken geplaatst om het water tegen te houden: