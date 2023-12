Wekdienst 27/12: NK Baanwielrennen • Brandstapel Scheveningen opgebouwd

Goedemorgen! In Apeldoorn begint vandaag het NK Baanwielrennen. En in Scheveningen zijn vrijwilligers de traditionele brandstapel op het strand aan het opbouwen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier lees je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

De animatiefilm The Boy and The Heron van de beroemde Japanse regisseur Hayao Miyazaki gaat in première in Nederland. De film is wereldwijd al een groot succes, terwijl er geen reclame voor wordt gemaakt. Miyazaki won eerder een Oscar voor Spirited Away (2001).

In Apeldoorn begint het NK Baanwielrennen.

Na een kerstpauze gaat het WK Darts in Londen verder. Vandaag spelen onder meer de Nederlanders Michael van Gerwen en Richard Veenstra tegen elkaar.

Vanaf afgelopen nacht wordt in Scheveningen de traditionele brandstapel opgebouwd, die op Oudjaarsnacht in brand gestoken wordt. In 2019 leidde dat vuur tot brand en schade in de stad, waarna de brandstapel enkele jaren verboden werd.

Wat heb je gemist?

De politie ziet dit jaar een forse stijging van het aantal opgerolde drugslabs. Vooral het aantal crystalmethlabs valt op. De politie vond dit jaar ruim 120 productieplaatsen voor synthetische drugs. Dat is een stijging van een derde ten opzichte van vorig jaar.

Daarbij zaten zeker 20 crystalmethlabs. Vorig jaar vond de politie er 15. Voor 2018 waren deze labs er nog maar nauwelijks in Nederland.

Crystal meth wordt in Nederland bijna niet gebruikt, maar in sommige andere Europese landen wel. Ook in Australië is de zeer verslavende drug populair. Nederlandse criminelen gebruiken hun bestaande smokkelroutes voor xtc om ook crystal meth naar het buitenland te verschepen.

Volgens de politie werken Nederlandse criminelen voor de productie regelmatig samen met Mexicanen. Die sturen koks om hier in drugslabs te werken.

Ander nieuws uit de nacht:

'14-jarige Nederlandse jongen omgekomen bij skiongeluk Oostenrijk': De jongen kwam tijdens zijn afdaling buiten de rode piste terecht. Hij viel vervolgens over een steile helling 25 meter naar beneden.

Doden door noodweer in Australië, tienduizenden huishoudens zonder stroom: Onder de doden zijn onder meer drie mannen. Zij kwamen om het leven toen een boot met elf mensen aan boord omsloeg in Queensland.

Parasite-acteur Lee Sun-kyun dood gevonden in auto: Hij werd in een auto in een park in het centrum van hoofdstad Seoul gevonden.

En dan nog even dit:

In Nederland kennen we de Nieuwjaarsduik, in het Verenigd Koninkrijk rennen ze op Tweede Kerstdag (Boxing Day zoals de Britten dat noemen) de zee in.

Gisteren gingen honderden zwemmers verkleed het koude water in van North Beach in Tenby, Wales. Lokale media meldden dat zwemmers waren opgeroepen om zich te verkleden als Disney-personages ter ere van het 100-jarig bestaan van de Walt Disney Company.