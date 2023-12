Parasite-acteur Lee Sun-kyun dood gevonden in auto

De Zuid-Koreaanse acteur Lee Sun-kyun, bekend van de Oscarwinnende film Parasite, is dood gevonden. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Hij werd in een auto in een park in het centrum van hoofdstad Seoul gevonden. Tegen hem was een onderzoek ingesteld vanwege drugsgebruik.

De politie meldde aanvankelijk dat de acteur bewusteloos werd aangetroffen. Op de passagiersstoel zouden briketten zijn gevonden. De acteur werd kort daarna ter plekke doodverklaard. Zijn lichaam werd volgens lokale media niet naar een ziekenhuis gebracht.

Zijn vrouw had eerder bij de politie gemeld dat hij uit huis was vertrokken. Ze zou een zelfmoordbrief hebben gevonden.

Lee (48) was vooral bekend van de populaire zwarte komedie Parasite uit 2019. Daarin vertolkte hij een van de hoofdrollen. Hij speelde de vader van de rijke familie Park. In 2021 won hij de Screen Actors Guild voor zijn rol in die film.

Vorig jaar werd hij genomineerd voor een Internationale Emmy voor zijn rol in sciencefiction-thriller Dr. Brain. In Zuid-Korea was Lee al enige tijd bekend voordat hij met Parasite internationaal doorbrak. Hij speelde vooral in dramaseries.