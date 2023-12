Doden door noodweer in Australië, tienduizenden huishoudens zonder stroom

In het oosten van Australië zijn acht mensen om het leven gekomen door noodweer tijdens de feestdagen. Zeker een persoon is vermist.

Het onweerde vooral in de staten Victoria, New South Wales en Queensland op Eerste en Tweede Kerstdag. Daarbij vielen enorme hagelstenen en grote hoeveelheden regen uit de lucht. In enkele van de getroffen gebieden werden de daken van huizen geblazen. Ook zijn tientallen bomen omgewaaid.

Onder de doden zijn onder meer drie mannen. Zij kwamen om het leven toen een boot met elf mensen aan boord omsloeg in Queensland. En eveneens in Queensland werden een meisje van 9 en een vrouw dood gevonden. Zij werden meegesleurd in ondergelopen regenwaterafvoeren.

Twee anderen kwamen om door omvallende bomen. In Victoria werd een vrouw dood gevonden op een ondergelopen camping.

Tienduizenden huishoudens zonder stroom

Volgens energiebedrijf Energex van Queensland zitten zeker 90.000 huishoudens zonder stroom. Het energienetwerk in de staat heeft ernstige schade opgelopen. Honderden elektriciteitsleidingen zijn uitgevallen. Het kost dagen om de schade te herstellen, zegt het bedrijf.

De Australische weerdienst heeft nog meer regen voorspeld, maar verwacht dat het extreme weer vandaag wel afneemt. "Gelukkig verwachten we vandaag niet zo'n wijdverspreide onweersbuienactiviteit, maar er is nog steeds een risico op zware onweersbuien aan de oostkust", zegt een weerman tegen de Australische nieuwszender ABC.

Bosbranden in westen

Het noodweer volgde op de tropische orkaan Jasper, die eerder deze maand aan land kwam. Die orkaan veroorzaakte veel schade in Queensland.

En terwijl het oosten van Australië te kampen heeft met noodweer, zijn verschillende regio's in het westen druk met de bestrijding van bosbranden. Zeker een brandweerman kwam om bij het blussen van een bosbrand, melden lokale media.