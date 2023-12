Dit jaar veel meer drugslabs gevonden, crystal meth blijft opvallen

Crystal meth wordt in Nederland bijna niet gebruikt, maar in sommige andere Europese landen wel. Ook in Australië is de zeer verslavende drug populair. Nederlandse criminelen gebruiken hun bestaande smokkelroutes voor xtc om ook crystal meth naar het buitenland te verschepen.

Met crystal meth valt veel meer te verdienen, zegt Van Rijn. "De groothandelsprijs is met 7500 euro per kilo vier keer zo hoog als die van xtc." Hij verwacht dan ook dat de productie in Nederland alleen maar verder zal toenemen.

Nabootsen

Reden voor het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) om nader onderzoek doen naar het maken van crystal meth. In een eigen laboratorium bootst het NFI de productie na.

"We willen weten hoeveel crystal meth een crimineel kan halen uit de grondstoffen die we in labs aantreffen", vertelt Jorrit van den Berg, drugsexpert bij het NFI. "In het echt komen we honderden liters chemicaliën tegen, wij maken het op kleine schaal."

Als de opbrengst van een productiemethode is achterhaald, kan het NFI aan de hand van aangetroffen vaten en chemicaliën bepalen hoeveel crystal meth in een drugslab is gemaakt. Vervolgens kan justitie berekenen hoeveel een crimineel heeft verdiend en hoeveel geld er afgepakt moet worden.

Mexicanen

Voor de productie van crystal meth werken Nederlandse criminelen regelmatig samen met Mexicanen. Die sturen koks om hier in drugslabs te werken.

Onlangs veroordeelde de rechtbank nog een Mexicaan met de bijnaam Pablo Icecobar. Ice is een van de benamingen voor crystal meth. De Mexicaan runde in Nederland vier grote labs, onder meer op een boot in Moerdijk. "Ik ben de grootste producent in Europa", pochte hij in onderschepte berichten.

"Er zijn een aantal productietechnieken door de Mexicanen geïntroduceerd, waar we de vinger achter willen krijgen", vertelt verdovendemiddelen-expert Van den Berg van het NFI. De productieprocessen veranderen regelmatig, afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen. Bij het 'proefkoken' gebruikt het NFI daarom steeds wisselende recepten.

Volgens de politie valt dit jaar niet alleen het grote aantal drugslabs op. Synthetische drugs worden ook op steeds grotere schaal geproduceerd. "De grootste ketel die we dit jaar hebben aangetroffen was er een van 4800 liter", vertelt politieman Van Rijn. "Dan heb je het haast over het fabrieksmatig produceren van verdovende middelen."