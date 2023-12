14-jarige Nederlandse jongen omgekomen na skiongeluk Oostenrijk

In Oostenrijk is een 14-jarige Nederlandse jongen door een skiongeluk om het leven gekomen. Dat meldt de Oostenrijkse krant Tiroler Tageszeitung. De jongen kwam volgens de krant tijdens zijn afdaling buiten de rode piste terecht. Hij viel vervolgens over een steile helling 25 meter naar beneden.

Het ongeluk gebeurde zo'n 50 kilometer ten westen van Innsbruck in het Hochoetz-wintersportgebied. Een skiër die in de buurt was hoorde een geluid en ontdekte de jongen. De man riep om hulp en daalde af naar de jongen. Een andere skiër en een liftbediende hebben geprobeerd de jongen te reanimeren.

Vervolgens namen de hulpdiensten het van hen over, maar zij konden niets meer voor hem doen.