Wonderbaarlijke wederopstanding United geeft Ten Hag lucht: 'We bleven geloven'

Manchester United heeft voor een klein kerstwonder gezorgd op Boxing Day door een 0-2 achterstand tegen Aston Villa na rust om te buigen in een 3-2 zege. Daarmee heeft coach Erik ten Hag ook weer wat lucht gekregen na een mindere periode in de Premier League. "Ik vond ons in de eerste helft al behoorlijk spelen. We kregen veel kansen uit open spel, maar incasseerden twee tegengoals uit standaardsituaties", analyseerde Ten Hag na afloop. "Halverwege heb ik tactisch iets aangepast en we bleven geloven in een resultaat. Het was een hele goede teamprestatie." United stijgt na de zege naar de zesde plek, terwijl Villa een kans laat liggen om op gelijke hoogte te komen met Liverpool, dat na een zege eerder vandaag in ieder geval voor twee dagen de koppositie bezet. De thuisploeg kwam op dramatische wijze op achterstand. John McGinn nam een vrije trap langs de zijlijn en zijn dwarrelbal zorgde ervoor dat keeper André Onana een blunder maakte: 0-1 voor Villa.

Aston Villa scoort via een bijzondere vrije trap. De ploeg uit Birmingham doet mee in de top van de Premier League - Foto: AFP

Een paar minuten later was daar al de 0-2 uit een corner. Leander Dendoncker werd omringd door zes United-verdedigers, maar niemand leek de Belg te dekken. Zo keek United binnen het half uur al tegen een achterstand aan, die voor rust niet kleiner werd. Er volgden wat kansen voor de Red Devils via vooral Marcus Rashford, maar tot doelpunten leidde dat niet. In de tweede helft vloog United uit de startblokken en Alejandro Garnacho scoorde uit een snelle counter, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Een kwartier na rust was het wel raak voor de 19-jarige aanvaller: hij kon een voorzet binnen tikken en beëindigde daarmee Uniteds goaldroogte van 440 minuten.

Stand Premier League - Foto: NOS